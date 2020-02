Taglio dei parlamentari: “Indebolisce la democrazia, noi votiamo no”. Convegno del Pci a Catania

18 Febbraio 2020 19:26

Sabato a Catania il convegno organizzato dal Pci: “No alla riduzione del numero dei parlamentari”

Sabato 22 febbraio, alle ore 17.00, in vista del referendum costituzionale del prossimo 29 marzo la sezione PCI “Olga Benario” – Catania organizza l’evento per ribadire il No alla riduzione del numero dei parlamentari.

“La nostra posizione in merito ad un provvedimento demagogico, voluto dal M5S e sostenuto, per ragioni diverse, dalle principali forze politiche, è nota: noi siamo per il No!

La nostra contrarietà deriva dal fatto che tale legge non riforma i poteri della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, riduce gli spazi di rappresentanza al punto che in diverse regioni sarà impossibile eleggere parlamentari di minoranza. In altre parole, per operare un risparmio di risorse insignificante, si rende la democrazia ancora più debole.

I sostenitori di tale legge, consapevoli di ciò, prospettano una concomitante riforma della legge elettorale, e le proposte al riguardo sono molteplici. Diversi soggetti politici sostengono la necessità di un impianto più o meno maggioritario, altri di una legge proporzionale con soglia di sbarramento.

Noi continuiamo ad essere per un sistema proporzionale puro, senza sbarramenti, l’unico in grado di garantire il principio di “una testa un voto” ed un Parlamento espressione dell’articolazione della società. Non siamo disponibili a barattare ancora una volta la rappresentanza con la governabilità: quest’ultima deve e può trovare adeguate risposte solo dopo l’affermazione di un Parlamento espressione della volontà popolare.

La battaglia per il proporzionale puro è la nostra battaglia!”- si legge in una nota.

