Nervi tesi a Catania, finisce in rissa la gara con la Ternana: etnei fuori dalla Coppa Italia Serie C

13 Febbraio 2020 17:27

Coppa Italia Serie C – Non basta la grinta al Catania per passare il turno, lo 0-0 permette alla Ternana di andare in finale: rissa al termine dell’incontro

E’ la Ternana la seconda finalista della Coppa Italia Serie C. Le Fere raggiungono la Juventus Under 23 in finale grazie allo 0-0 rimediato nel pomeriggio al Massimino. Il Catania con grinta ha cercato di sbloccare il risultato per recuperare il 2-0 umbro dell’andata, ma non ce l’ha fatta e viene così eliminata. Nel primo tempo Beleck e compagni hanno provato due volte a trovare la via della rete, ma è stato bravo l’estremo difensore Tozzo a salvare i suoi. Nella ripresa, dopo un iniziale assedio etneo, la formazione di mister Gallo ha gestito meglio la partita, concedendo poco nei minuti finali. Nervi tesi al ridosso del triplice fischio per i calciatori rossoazzurri, che vedevano nella competizione una strada più breve per raggiungere i play-off: esplulso Silvestri per una gomitata ed in campo finisce a rissa.

Si carica dunque ancor di più la sfida di domenica contro la Reggina. Al Catania serviranno punti preziosi per restare in zona play-off. Gli uomini del tecnico Lucarelli, nonostante tutti i problemi del caso, hanno dimostrato grande grinta nel pomeriggio di oggi. I siciliani non sono affatto una squadra che darà vita facile agli uomini di Toscano.

