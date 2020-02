Gratteri: “il gruppo colpito oggi dal blitz contro il narcotraffico si riforniva dalla ‘ndrangheta della piana di Gioia Tauro”

11 Febbraio 2020 13:11

Gratteri: “porti d’approdo della droga spostati al Nord”

Il gruppo colpito oggi dal blitz contro il narcotraffico in Calabria, ”si riforniva dalla ‘ndrangheta della piana di Gioia Tauro”, spiega il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri al Giornale radio Rai. ”La cocaina arriva sempre via mare, perché le famiglie di ‘ndrangheta la importano all’ingrosso”, afferma Gratteri. Gli ultimi grandi sequestri di stupefacenti nei porti, però, non hanno riguardato il porto di Gioia Tauro. ”Questo perché la criminalità organizzata ha spostato i porti di approdo – spiega ancora Gratteri – in Europa Amsterdam, Rotterdam e Anversa, e in Italia i porti del nord come Genova, Livorno e Venezia. Questo perché Gioia Tauro è molto controllato, anche grazie a tecnologie sofisticate, come scanner molto evoluti”.

