Movimento di Prefetti: nomine e trasferimenti decisi dal Consiglio dei Ministri

27 Febbraio 2020 09:34

Il nuovo Questore di Catanzaro è il dirigente generale di pubblica sicurezza dott. Mario Finocchiaro

Il dott. Mario Finocchiaro, nato a Catania il 14/09/1956, sarà il nuovo Questore di Catanzaro, posto attualmente ricoperto dalla dott.ssa Amalia Di Ruocco, neo-nominata Prefetto. Il dott. Mario Finocchiaro, che ha ricoperto nella Polizia di Stato vari incarichi a Palermo ed Enna, è già stato Questore di Crotone, Agrigento, Messina e, dal 26 marzo 2019, Questore di Perugia, da dove, dopo la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza deliberata dal Csm in data 20 maggio 2019, recentemente è passato nella disponibilità del Ministero. Entrato nella Polizia di Stato nel 1985, il dott. Mario Finocchiaro, laureatosi nel 1979 in Giurisprudenza “cum Laude” all’Università degli Studi di Catania, ha anche una triennale esperienza lavorativa come funzionario della Banca commerciale italiana nel periodo marzo 1982 – aprile 1985.

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi martedì 25 febbraio 2020 (seduta n. 32) , sotto la presidenza del Presidente Prof. Giuseppe Conte, Segretario il Sottosegretario alla Presidenza On. Riccardo Fraccaro, su proposta del Ministro dell’interno dott.ssa Luciana Lamorgese, ha deliberato il movimento di Prefetti riportato nella tabella seguente:

dott.ssa Silvana RICCIO

è collocata fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini del conferimento dell’incarico di Commissario Straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse, cessando dalla disposizione con incarico ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 410

è collocata fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini del conferimento dell’incarico di Commissario Straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse, cessando dalla disposizione con incarico ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 410 dott.ssa Francesca CANNIZZO

da Ispettore Generale di Amministrazione, è collocata a disposizione con incarico ai sensi dell’articolo 237 del d.P.R. n. 3 del 1957

da Ispettore Generale di Amministrazione, è collocata a disposizione con incarico ai sensi dell’articolo 237 del d.P.R. n. 3 del 1957 dott. Fabio CARAPEZZA GUTTUSO

è collocato a disposizione ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 410, cessando dalla posizione di fuori ruolo presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

è collocato a disposizione ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 410, cessando dalla posizione di fuori ruolo presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo dott. Iginio OLITA

da Verbano-Cusio-Ossola, assume le funzioni di Prefetto di Alessandria

da Verbano-Cusio-Ossola, assume le funzioni di Prefetto di Alessandria dott. Angelo SIDOTI

nominato prefetto, assume le funzioni di Prefetto di Verbano-Cusio-Ossola

nominato prefetto, assume le funzioni di Prefetto di Verbano-Cusio-Ossola dott. Vincenzo CALLEA

nominato prefetto, assume le funzioni di Prefetto di Isernia

nominato prefetto, assume le funzioni di Prefetto di Isernia dott.ssa Amalia DI RUOCCO (dirigente generale di P.S.)

nominata prefetto, è collocata a disposizione con incarico ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 410

Sono state altresì deliberate:

la NOMINA a dirigente generale tecnico del dirigente superiore tecnico fisico della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato dott. Carlo BUI;

la NOMINA a dirigente generale di pubblica sicurezza dei dirigenti superiori della Polizia di Stato dei dottori Ivana PETRICCA e Maurizio FICARRA;

il RIENTRO della posizione di disponibilità e contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo del dirigente generale di pubblica sicurezza dott. Orazio D’ANNA, per assumere le funzioni di Questore di Bolzano;

Valuta questo articolo