“Accendi la vita, vieni in moto”: iniziativa di beneficenza per Nicolas, il bimbo di Messina che lotta contro la leucemia

7 Febbraio 2020 17:21

Tutti in moto per Nicolas: domenica a Messina una moto passeggiata per la raccolta fondi

L’Assessore alle Attività Sportive e al Tempo Libero Giuseppe Scattareggia ha presentato stamani a Palazzo Zanca “Accendi la vita, vieni in moto!”, moto passeggiata di beneficenza pro Nicolas, organizzata dalla cooperativa sociale “Overland onlus”, in programma domenica 9. All’incontro con i giornalisti hanno preso parte anche Antonino Mandia di Overland onlus, Mario Andronaco di Vespa collection e Antonio Musicò di Motoriamo. Il programma dell’iniziativa prevede domenica 9, alle ore 9, a piazza Duomo, dopo il raduno dei centauri per l’iscrizione ed il ritiro dei ticket, la partenza attraverso corso Cavour e le vie T. Cannizzaro, dei Mille, Maddalena, viale San Martino, viale Europa, La Farina U. Bonino, Taormina, e A. Celi, per raggiungere il lungomare di Santa Margherita dove saranno allestiti i gazebo per la raccolta fondi; alle 12.30, partenza dal lungomare percorrendo la S.S. 114, via La Farina, piazza della Repubblica, via L. Rizzo, viale San Martino, le vie T. Cannizzaro, Garibaldi, Loggia dei Mercanti, degli Argentieri, Consolato del Mare, Sant’Agostino, fontana Falconieri, Dina e Clarenza, viale Principe Umberto verso il belvedere di Cristo Re; alle 13.30, pranzo solidale “Panino con salsiccia e birra”; e attraverso viale Boccetta e corso Cavour, rientro a piazza Duomo previsto alle 15, con esposizione delle moto e delle Vespe, solenne benedizione dei partecipanti e premiazione delle varie categorie.

Valuta questo articolo