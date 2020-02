Calabria, Morra: “altro che coronavirus, ndranghetavirus è molto più pericoloso”

3 Febbraio 2020 12:04

Solo in Lombardia sono censite 25 strutture della criminalità mafiosa d’origine calabrese

“Le ‘locali’ di ‘ndrangheta ormai insistono in pressoché tutt’Italia ed è giusto che lo si sappia. Solo in Lombardia sono censite 25 strutture della criminalità mafiosa d’origine calabrese. Altro dato interessante: gli affiliati riconosciuti tali son di più (circa 2300) nei territori della Calabria settentrionale, la cosiddetta Calabria Citeriore, piuttosto che nella provincia di Reggio Calabria (2100 scarsi). L’informazione è la migliore prevenzione. Lo ‘ndranghetavirus è molto, molto più pericoloso del coronavirus per la salute della democrazia“. Lo scrive su Facebook Nicola Morra, senatore del M5S e presidente della Commissiona Antimafia.

