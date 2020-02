Messina, prosegue la raccolta fondi per Morgan Bertolami: all’Auditorium Collereale va in scena “Io non ti pago”

8 Febbraio 2020 09:48

Messina: continuano le iniziative per l’acquisto di un esoscheletro cibernetico per Morgan. All’Auditorium Colloreale va in scena “Io non ti pago”

Giorno 22 febbraio 2020 le ore 18 presso l’Auditorium Collereale di Messina si terrà Lo spettacolo teatrale “Io non ti pago”. La compagnia teatrale i Nunziatoti si porterà in scena l’opera di Edoardo De Filippo tradotta in lingua dialettale siciliana. L’intero incasso della serata verrà devoluto a Morgan Bertolami, per contribuire all’acquisto di un esoscheletro cibernetico. Info e prenotazione biglietti (8€) al 3425755990, platea numerata.

