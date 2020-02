Montelepre, nasce la Sezione di Bc Sicilia

17 Febbraio 2020 09:35

Nasce a Montelepre la Sezione di BCsicilia. La Sede locale per il 2020 intende impegnarsi per un lavoro nelle scuole per la conoscenza e lo studio da parte dei ragazzi della storia di Montelepre e del territorio

Nasce a Montelepre la Sezione di BCsicilia, l’Associazione che si occupa di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Nella prima assemblea della nuova Sede è stato eletto il Consiglio Direttivo. Presidente del gruppo cittadino è stato nominato all’unanimità Rosario Di Noto, Vicepresidente Salvatore Sapienza, Segretario sarà Olga Polizzi, Economo è stata nominata Miriam Chiara Geloso, mentre Responsabile locale per la comunicazione sarà Giulia Terranova.

All’incontro era presenta Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia e la Teresa Chimenti, presidente della sede di BCsicilia di Partinico. La Sede locale per il 2020 intende impegnarsi per un lavoro nelle scuole per la conoscenza e lo studio da parte dei ragazzi della storia di Montelepre e del territorio, la creazione di un museo della tradizione musicale, attraverso anche la valorizzazione di alcuni strumenti e spartiti musicali, lo studio e la ricerca delle tradizioni popolari del paese, la conoscenza e promozione del patrimonio archeologico delle aree di Hykkara, Manico di Quarara, Castellaccio attraverso convegni, conferenze e visite guidate e la presentazione di alcuni casi studio di restauro e conservazione dei beni culturali.

Valuta questo articolo