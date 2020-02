24 Febbraio 2020 22:51

Reggio Calabria: consegnato l’immobile “Stazione TLC Usafe” di Monte Nardello al Sindaco di Roccaforte. Un passaggio formale, giunto al termine di un iter iniziato nel 2016

Nella giornata odierna l’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Calabria – Servizi Territoriali Città Metropolitana di Reggio Calabria ha effettuato la consegna dell’immobile “Stazione TLC Usafe” di Monte Nardello al Sindaco di Roccaforte del Greco dott. Domenico Penna. Un passaggio formale, giunto al termine di un iter iniziato nel 2016. In estrema sintesi, la Stazione Radio di Monte Nardello insisteva per la quasi totalità nel territorio comunale di Roccaforte e in minima parte in quello del Comune di Reggio Calabria. Una particella di circa 200 mq posti all’ingresso della struttura che ha significato, per lunghi anni, l’impossibilità di gestire al meglio il bene immobile attraverso organici progetti di sviluppo dell’area. “Una empasse superata grazie ad un serio coordinamento tra il Comune di Roccaforte, il Comune di Reggio Calabria, l’Agenzia del Demanio e il Consiglio Regionale della Calabria – ha sottolineato a margine della consegna il Sindaco grecanico Domenico Penna -. Oggi mettiamo un punto fermo su un iter lungo e complesso che consentirà, nel prossimo futuro, di pianificare nuove iniziative turistiche e di valorizzazione paesaggistica per un territorio straordinario che chiede di essere riscoperto e promosso. La cessione, a titolo gratuito, della particella da parte del Comune di Reggio è potuta avvenire grazie alla straordinaria sensibilità del Sindaco Giuseppe Falcomatà e del Civico Consesso reggino e, allo stesso tempo, grazie all’impegno fattivo del Consigliere regionale Francesco D’Agostino. Proprio quest’ultimo – ha proseguito – ha avviato il percorso di modifica della legge regionale vigente in materia di trasferimenti territoriali al fine di evitare lunghe e costose pastoie burocratiche, tra cui un referendum, per la formalizzazione dell’atto di cessione. Un ringraziamento, dunque, va a Francesco D’Agostino per il supporto concreto e per la vicinanza dimostrata anche in questa circostanza. Grazie a tutti gli Enti che hanno contribuito a questo risultato e grazie all’Agenzia del Demanio per aver seguito passo dopo passo l’iter burocratico, fornendo anche utilissimi suggerimenti, e grazie, infine, al responsabile dell’Agenzia dott. Daniel Condello per la disponibilità e la competenza dimostrata”.

