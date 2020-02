“Minchia il Coronavirus”: a Messina la paura del contagio si combatte col rap, il freestyle di Vinayaka

28 Febbraio 2020 15:31

Rapper di Messina lancia su youtube un brano dedicato al Coronavirus

In questi giorni in cui dilaga la psicosi da coronavirus un rapper messinese ha deciso di reagire al panico regalando ai suoi ascoltatori un brano rap, che con sarcasmo sdrammatizza sull’emergenza in atto. “Il mio sistema immunitario ha reagito dandomi ispirazione creativa!! Quindi ho registrato un brano su questo momento molto particolare. È nato per scherzo ma poi è piaciuto tanto ed allora ho seguito il consiglio di molti di voi che mi hanno detto di pubblicarlo”– commenta Vincenzo Citto, presentando su fb il suo “brano Rap che svela tutta la verità sul Coronavirus”. Ecco il video:



