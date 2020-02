Minacce di morte al sindaco di Corigliano Rossano sui social: presentata denuncia

29 Febbraio 2020 13:03

Il sindaco di Corigliano Rossano: “La questione non è personale, ma è un attacco alle istituzioni”

“La questione non e’ personale, ma e’ un attacco alle istituzioni. E la mancanza di rispetto verso le istituzioni non l’accetto“. A dirlo è il sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi dopo aver ricevuto minacce di morte su un social network. Il primo cittadino ha presentato denuncia al Commissariato di Polizia di Corigliano Rossano. Una persona nota alle forze dell’ordine ha pubblicato un post sui social, poi rimosso, in cui si esplicitavano chiare minacce nei confronti del sindaco. “Non consento – ha aggiunto Stasi – l’approccio alle istituzioni attraverso atteggiamenti da spavaldo. La cosa e’ grave perche’ e’ una minaccia alle istituzioni“.

