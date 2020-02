Milleproroghe: Marattin, ‘rinvio tracciabilità non a scapito riforma Irpef’

5 Febbraio 2020 19:21

Roma, 5 feb. (Adnkronos) – ‘Va bene dare più tempo agli italiani per abituarsi a pagare le spese detraibili col bancomat, ma preferiamo che questa norma non sia coperta riducendo i soldi per la riforma dell’Irpef. Ancora dobbiamo cominciare a discuterla, e già iniziamo a ridurre i (pochi) soldi che al momento già vi sono stanziati? Meglio di no. Siamo sicuri che un’altra copertura è possibile”. Lo dice Luigi Marattin in merito allo slittamento ad aprile dell’obbligo di tracciabilità per la detrazione fiscale del 19%.

