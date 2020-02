Milazzo, il Quartetto Fancelli incanta il Teatro Trifiletti

3 Febbraio 2020 10:35

Al Teatro Trifiletti di Milazzo in scena il Quartetto Fancelli, con la partecipazione dei ballerini argentini Malena Veltri e Luis Delgado

Si è tenuto al Teatro Trifiletti di Milazzo lo scorso 31 gennaio l’atteso concerto del Quartetto Fancelli con la partecipazione straordinaria dei bravissimi ballerini argentini Malena Veltri e Luis Delgado.

Spettacolo affascinante quello del Quartetto Fancelli che ha saputo traghettare il numerosissimo pubblico in un viaggio sensuale e coinvolgente tanto da dover concedere ben tre bis viste le ripetute richieste.

I ballerini hanno interpretato magnificamente le note del concerto con coreografie non solo spettacolari ma anche ricche di partecipazione personale dei due artisti.

I brani proposti dal gruppo hanno ripercorso tutta la storia del tango, dalle origini fino ai giorni nostri.

In sala erano presenti molti giovani, che fanno ben sperare per il futuro della musica in Sicilia; attenti, appassionati e partecipi alla fine del concerto li vedevi correre per il teatro alla ricerca degli autografi dei ballerini e dei musicisti con un entusiasmo davvero contagioso.

Sono questi i giovani che ci piacciono; appassionati e curiosi, sapranno sicuramente rendere migliore questo mondo.

