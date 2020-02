Paura al porto di Milazzo: aliscafo si schianta contro la banchina

4 Febbraio 2020 11:35

Incidente al porto di Milazzo, aliscafo della Liberty Lines finisce contro la banchina: passeggeri ed equipaggio illesi, danni alla prua

Paura questa mattina a bordo del nuovo aliscafo “Carmine M” della Liberty Lines. L’aliscafo, in servizio da poche settimane per garantire i collegamenti con le Eolie, è finito contro la banchina del porto di Milazzo. Il mezzo viaggiava a velocità ridotta e l’incidente probabilmente è avvenuto per un problema tecnico a bordo. I passeggeri, 42 in totale, provenienti da Salina, Lipari e Vulcano e l’equipaggio sono rimasti illesi. La guardia costiera ha avviato una indagine per accertare le cause del sinistro. L’Aliscafo sarà trasferito nel cantiere di Trapani per la riparazione della prua.

