Milazzo dà la cittadinanza onoraria a Jack Cambria, il super poliziotto ed ex comandante della squadra di negoziazione ostaggi di New York

18 Febbraio 2020 11:00

Il 26 febbraio a Milazzo il conferimento della cittadinanza onoraria a Jack Cambria

Il presidente Gianfranco Nastasi ha proposto al consiglio comunale il conferimento della cittadinanza onoraria di Milazzo a Jack Cambria, 64enne di Brooklyn, pluridecorato ex comandante della squadra di negoziazione ostaggi della Polizia di New York che oggi va in giro a insegnare a poliziotti e persino manager a gestire le situazioni delicate. Un’esperienza di oltre 5 mila negoziazioni in 34 anni — dai tentati suicidi ai criminali con ostaggi che Cambria ha voluto ricordare anche in un libro (Parliamone, Roi Edizioni, 192 pagine, 19 euro) nel quale compie un viaggio nella sua vita professionale, senza dimenticare le origini italiane. “Mio nonno – ricorda spesso – era di Milazzo e mia nonna di Palermo”.

“Un uomo che negli Stati Uniti è una vera istituzione – afferma Nastasi – in quanto ha condotto missioni in situazioni estreme (tra le quali il crollo delle Torri gemelle), incidenti aerei, negoziazioni di ostaggio e tentativi di suicidio. Ha formato la Us Joint task force della base militare di Guantanamo ed ancora oggi è chiamato come training supervisor da agenzie di polizia federale e governative. Le straordinarie vicende legate alla sua vita hanno anche ispirato il personaggio di John Turturro nel film Pelham 123”.

Un uomo che però non ha mai dimenticato il legame con Milazzo da cui ha origine la famiglia del padre. “Proprio per questo abbiamo deciso di conferire la cittadinanza onoraria nella consapevolezza che l’attribuzione di tale riconoscimento vuole essere l’interpretazione dei sentimenti di una intera collettività. Ritengo che in questi anni il Consiglio riscoprendo le nostre migliori persone nel mondo ha voluto dare un messaggio di positività anche per i giovani che devono seguire questi esempi positivi”.

La seduta di conferimento della cittadinanza onoraria a Jack Cambria si svolgerà giorno 26 febbraio.

