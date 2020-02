Milazzo, Catalfamo (Lega) incassa la fiducia del movimento Città siciliane per l’attuazione dello Statuto

Milazzo, il Movimento delle Città Siciliane per l’attuazione dello Statuto sceglie Catalfamo: “Collaborazione su temi di attualità per l’autonomia”

Milazzo ma non solo. Antonio Messina e Pietro Lo Miglio dal circolo Avarna del Movimento delle Città Siciliane per l’attuazione dello Statuto si apparentano al progetto politico portato avanti in questi anni dall’On. Antonio Catalfamo, capogruppo all’Ars della Lega Sicilia e fondatore dell’Associazione Prima il Territorio.

“Una interlocuzione basata non solo su Milazzo ma sui grandi temi legati all’autonomia siciliana – ha commentato il deputato Antonio Catalfamo – come le infrastrutture e la progettazione europea. Senza dubbio Antonio e Pietro con i loro video, le loro inchieste e con il laboratorio politico delle Città Siciliane costituiscono un’occasione di confronto e crescita interna al nostro staff e al lavoro di proposizione che ogni giorno confezioniamo. I cittadini impegnati nel civismo, nell’associazionismo e nella rete attiva della politica quartiere per quartiere, sono sempre i benvenuti. Il nostro gruppo continua a crescere sostenendo la valorizzazione delle tipicità locali, anche quando si tratta di capitale umano e intellettuale.”

Antonio Messina e Pietro Lo Miglio, rappresentando lo spirito dell’intero movimento, hanno commentato: “Con l’On. Catalfamo abbiamo una comunanza di idee sia sui temi autonomistici che sulle battaglie che finora l’hanno visto impegnato. Per questi e tanti altri motivi siamo onorati del punto di incontro che si è raggiunto, quale pietra angolare dei nostri comuni progetti.”