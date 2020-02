27 Febbraio 2020 15:15

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – ‘Ci risiamo… Altra richiesta di processo contro di me per aver bloccato uno sbarco. La Giunta del Senato deciderà sul mio destino il 10 marzo (il giorno dopo il mio compleanno). Preoccupato? No, orgoglioso di aver difeso la mia Patria e la mia gente”. Lo dice Matteo Salvini, a proposito del voto della Giunta per le Immunità del Senato.

