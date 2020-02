Migranti, l’Open Arms sbarca a Pozzallo: 343 persone a bordo

2 Febbraio 2020 11:45

L’Open Arms attracca a Pozzallo, a bordo ci sono 343 migrati e le operazioni di sbarco sono più lunghe del previsto, dal momento che lo stato di emergenza dichiarato dal nostro Paese per il coronavirus impone un lungo protocollo

La nave dell’Ong spagnola Open Arms è attraccata nel porto di Pozzallo. A bordo ci sono 343 migrati e le operazioni di sbarco sono più lunghe del previsto, dal momento che lo stato di emergenza dichiarato dal nostro Paese per il coronavirus impone un lungo protocollo. Si tratta del primo sbarco dopo l’emergenza sanitaria e la macchina dell’accoglienza è imponente. A bordo della nave è salito, coadiuvato da tre colleghi, il medico di porto Vincenzo Morello. I migranti sono stati soccorsi in 5 diverse operazioni di salvataggio in mare.

Valuta questo articolo