Migranti a Messina in piena emergenza coronavirus, Lega: “Conte irresponsabile e superficiale. Musumeci ha ragione, sbarco potrebbe metterebbe a rischio la salute dei siciliani”

27 Febbraio 2020 12:56

Sbarco della Sea Watch a Messina, Francesca Donato: “Irresponsabile e inaccettabile l’atteggiamento del premier Conte. Inascoltato il presidente della Regionale Siciliana Musumeci che chiedeva la quarantena a bordo della nave”

“È davvero ingiustificabile e inaccettabile l’atteggiamento del presidente del consiglio Giuseppe Conte che, malgrado l’appello contenuto in una lettera del governatore Musumeci a non far sbarcare a Messina i 194 migranti della Sea Watch3, ha dato il via libera. La Sicilia si trova in una condizione di estrema inadeguatezza delle strutture di accoglienza per un’ottimale quarantena da attuare in sicurezza.

E ciò potrebbe metterebbe a rischio la salute dei siciliani”.

È quanto afferma l’europarlamentare siciliana della Lega, Francesca Donato, in riferimento alla decisione del premier Conte di far sbarcare a Messina i migranti della Sea Watch3.

“Nessuno vuole fare dell’allarmismo sterile, ma oggettivamente è davvero deprecabile, da parte di Conte, l’aver ignorato in toto quanto detto da Musumeci, che ha posto, invece, un problema reale, chiedendo che la quarantena potesse essere svolta all’interno della nave e non negli hotspot. Un gesto, da parte del governatore, volto a salvaguardare tutti dal rischio di un’eventuale epidemia da coronavirus” .

“Conte – ha aggiunto la Donato – non perde l’occasione per mostrare superficialità e scarsa attenzione verso la difficile situazione in cui si trova la Sicilia, scaricando addosso alla nostra regione la responsabilità e gli oneri della gestione di altre centinaia di esseri umani, ponendo peraltro a rischio la salute e la sicurezza anche degli stessi immigrati”.

Infine, l’europarlamentare della Lega si è detta certa che laddove “ci saranno problemi o conseguenze negative, si saprà con certezza chi ne sia il vero responsabile”.

Valuta questo articolo