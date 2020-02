Meteo, la Candelora porta l’Anticiclone Africano: +17°C a Messina, +16°C a Reggio Calabria

2 Febbraio 2020 17:42

Meteo, la Candelora porta l’Anticiclone Africano: caldo anomalo in tutt’Italia, domani +22°C in Piemonte e +24°C al Sud

Domenica della Candelora dal clima eccezionalmente mite in tutt’Italia, soprattutto sulle isole maggiori (Sicilia e Sardegna) e nelle Regioni Adriatiche. Ma nel pomeriggio il foehn ha fatto impennare le temperature anche nelle zone del Nord/Ovest a ridosso delle Alpi, mentre la nebbia ha mantenuto più fresco il clima nel cuore della pianura Padana. Ecco le massime odierne: +21°C a Olbia, +20°C a Catania, Cagliari, Pescara, Siracusa e Termoli, +19°C a Palermo, Foggia, Barletta, Cerignola e Gallipoli, +18°C a Bari, Grosseto, Lecce, Taranto, Cosenza, Vieste e Bisceglie, +17°C a Roma, Messina, Matera, Latina, Guidonia, Caserta, Brindisi e Fasano, +16°C a Napoli, Firenze, Aosta, Como, Cantù, L’Aquila, Reggio Calabria, Salerno, Campobasso, Imperia, Viterbo, Benevento, Crotone e Frosinone, +15°C a Genova, Perugia, Pisa, La Spezia, Varese, Saronno, Biella, Siena, Catanzaro e Avezzano, +14°C a Torino, Cuneo, Arezzo e Avellino, +11°C a Milano, Novara, Venezia, Trieste, Bolzano, Pordenone e Treviso, +10°C a Padova e Udine, +9°C a Bologna, Verona e Parma, +8°C a Brescia, Modena, Ferrara e Reggio Emilia.

Ma farà ancora più caldo domani, Lunedì 3 Febbraio: le temperature massime toccheranno picchi di +24°C in Sardegna e Sicilia, di +23°C in Puglia e addirittura di +22°C in Piemonte, tra Torino, Pinerolo e Cuneo dove l’effetto foehn farà schizzare la colonnina di mercurio su valori eccezionali per il periodo. Al Centro/Sud i picchi più alti di quest’ondata di caldo provocato dall’Anticiclone Africano si raggiungeranno nella mattinata di dopodomani, Martedì 4 Febbraio, con picchi di +25°C nella Sicilia orientale tra Catania e Siracusa, mentre al Nord inizierà l’irruzione fredda che farà crollare le temperature di oltre 20°C in poche ore.

