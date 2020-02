Da Messina a Trapani per presentare lo “Scatto Mentale”: sfilza di riconoscimenti per Elisabetta Pandolfino [FOTO]

9 Febbraio 2020 14:50

Sfilza di riconoscimenti dalla città di Trapani per l’artista messinese Elisabetta Pandolfino, la fotografa dello “Scatto Mentale”

Trapani regala emozioni a una giovane donna, che con il suo “scatto mentale” stupisce, incanta, affascina, come le onde che si infrangono sulle scogliere della città.

Così come la fotografa di Messina Elisabetta Pandolfino a racconta del suo arrivo a Trapani, catapultata dentro un acquerello di emozioni, dedica alla città il suo pensiero: “A due scatti da noi… Trapani… mi sono ritrovata dentro il quadro di colori che fanno da contrasto perforando la sensibilità del visitatore attento. Fotogrammi gratuiti offerti dalla natura a chiunque voglia sentirsi abbracciato dalle onde del mare, dai gabbiani, dalla Luna e da un arcobaleno di colori e di luce emozionando l’anima attenta e bisognosa. Il Faro, la Torre di Ligny, il Castello della colombaia , i Mulini ed il calore della gente insieme ai fenicotteri rosa, tra le saline, sintetizzano fotogrammi da regalare all’anima… a Due scatti da noi…”.

Il 6 febbraio scorso la Dott.ssa Scaringi, Presidente del Rotary Club International distretto 2110 – Sicilia Malta – Trapani-Birgi – Mozia promotrice dell’iniziativa “Un giorno senza sorriso è un giorno perso … Un sorriso per Enza” , entusiasta ha accolto Elisabetta Pandolfino nel conviviale svoltosi presso il palazzo storico, ex Consolato del Mare, oggi sede del centro di cultura gastronomica Nuara, di Trapani.

La Pandolfino anche in questa occasione ha incantato il pubblico raccontando cos’è lo Scatto Mentale: una tecnica nuova, innovativa. Elisabetta Pandolfino con la sua macchina fotografica è in grado di padroneggiare qualsiasi fonte di luce, dando vita a scatti unici e irripetibili. All’evento di Trapani ha preso parte anche la Dottoressa Mangiaracina che ha spiegato ai presenti quanto sia difficile realizzare lo “scatto mentale” sottolineando l’importanza di coinvolgere i ragazzi, avvicinandoli a questa nuova forma d’arte.

Altro intervento sullo “scatto mentale” è stato quello del Dottor Pietro Genovese De Francesco, che avendo studiato il trattato della Pandolfino e seguito lo scatto in questi anni, ha potuto spiegare il suo pensiero sotto il profilo scientifico.

A conclusione, dopo gli elogi e l’incitazione alla Pandolfino da parte dei Rotariani a continuare il suo percorso per la divulgazione dello scatto, l’artista fotografa è stata insignita dalla Dottoressa Rita Scaringi di un gagliardetto del Rotary Club Birgi Mozia.

Giorno 7 febbraio 2020 presso il Palazzo Comunale “Palazzo D’Alì”, la Pandolfino ha avuto modo di incontrare gli studenti degli dell’Istituto Tecnologico “Biagio Amico”, presieduto dalla dott.ssa Margherita Ciotta, che hanno preso parte al concorso, a cui hanno partecipato più di cinquanta studenti “Un giorno senza sorriso è un giorno perso … Un sorriso per Enza”.

La Presidente del Rotary Club International distretto 2110 – Sicilia Malta – Trapani- Birgi – Mozia, Rita Scaringi; il primo cittadino Giacomo Tranchida, assessore alla Cultura, Rosalia D’Alì, la Dirigente Scolastica dell’Istituto Tecnologico “Biagio Amico”, Margherita Ciotta; il vice presidente dell’associazione “I Colori della Vita”, Arturo Safina e la professoressa Caterina Mangiaracina, d’accordo nell’affermare che la Pandolfino capace di viaggiare ed emozionare attraverso la foto, per lei un viaggio dentro l’anima alla ricerca delle emozioni più profonde e vere dell’animo umano. Capace di cogliere, fin da subito, le emozioni che la città di Trapani regala al visitatore.

Anche in questa occasione l’artista messinese, attraverso la proiezione delle opere, ha avuto modo di spiegare alla platea formata da numerosissimi studenti, la storia dello “scatto mentale”, nato per caso, da una storia d’amore perduta. Dando loro nozioni di storia della fotografia e di come importante sia anche l’aspetto scientifico per la realizzazione dello stesso.

La Dott.ssa Scaringi, Presidente del Rotary Club International distretto 2110 – Sicilia Malta – Trapani-Birgi – Mozia ha voluto omaggiare Elisabetta Pandolfino con un attestato benemerito con la seguente motivazione: “Giovane talentuosa artista siciliana, studiosa dell’arte della fotografia, inventrice della tecnica “Scatto Mentale”, magica donna, unica al mondo che, attraverso i suoi scatti, cattura la luce per trasformarla in armonia e forme e in messaggi di amore universale”.

Il primo cittadino di Trapani, Giacomo Tranchida, ha sottolineato l’unicità dell’artista, che trova consenso nella unicità delle sue opere, che ha rappresentato un momento collettivo di conoscenza di forze artistiche che vivono, operano e si formano all’interno dello stesso territorio; la Sicilia.

Lo stesso, emozionato, ha affermato che le opere che la Pandolfino ha donato alla città di Trapani; “La torre Ligny di Trapani” e il “Mulino di Trapani”, saranno inserite all’interno del volume che la stessa città di Trapani sta preparando per lanciare la sua candidatura a Capitale italiana della Cultura 2021. L’artista inoltre, su volere del dott. Tranchida, si è impegnata a promuovere la città di Trapani a Capitale della Cultura.

La Dottoressa Mangiaracina, ha elogiato la Pandolfino affermando: “ho avuto modo di conoscere la Pandolfino nella serata del Rotary grazie alla Dottoressa Scaringi, che ha saputo cogliere l’occasione giusta per apportare al nostro concorso questa giovane donna, che in punta di piedi con molta umiltà riesce ad emozionare ed emozionarsi, guardandola negli occhi capisce la sensibilità della stessa”.

Nel pomeriggio incontro interessante, tenutosi presso l’Istituto Tecnologico “Biagio Amico dove Elisabetta Pandolfino, alla presenza dei docenti di fotografia e gli alunni, ha tenuto un ulteriore congresso del suo scatto mentale.

Gli studenti attenti, hanno interloquito con la stessa artista che, insieme a loro, ha constatato personalmente la passione, la preparazione degli stessi che hanno seguito la Pandolfino e la stessa ha coinvolto invitandoli a provare insieme qualche scatto mentale. Al termine dell’incontro la professoressa Mangiaracina ha chiesto alla fotografa di Messina di ritornare a Trapani per “una collaborazione attiva con gli studenti”. Nessuno è profeta in patria.. così che la Pandolfino continua ad incassare successi lontana dalla propria città.

Valuta questo articolo