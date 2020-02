Messina: un furgone in panne manda in tilt il traffico all’Annunziata [FOTO]

28 Febbraio 2020 10:24

Messina, ancora traffico in tilt all’Annunziata per un mezzo in panne. Laimo “Affronteremo la questione in commissione, serve una soluzione”

Lunghe code si sono registrate questa mattina sul Viale Annunziata, direzione monte mare, dinanzi l’istituto scolastico Bisazza a causa di un furgone rimasto in panne.

A raccontarlo è il Consigliere della Quinta Circoscrizione Franco Laimo, immediatamente contattato da tantissimi residenti e non: “le code giungevano fino all’altro istituto scolastico ovvero la scuola Vittorini posta sul lato opposto in direzione nord, prosegue il consigliere Laimo, e tanti automobilisti sono rimasti imbottigliati sulle proprie auto per parecchio tempo, e qualcuno per poter superare l’ingorgo ha addirittura dovuto imboccare la corsia opposta.

Non è la prima volta che in questa arteria si creano lunghissimi ingorghi, continua Laimo, affronteremo la questione in seduta di commissione consiliare, al fine di trovare, assieme ai tecnici della viabilità ed all’amministrazione, una soluzione fattiva per la collettività tutta”.

Sul posto giunti immediatamente i vigili urbani. Soltanto dopo l’intervento di un carroattrezzi la viabilità è ritornata nella sua ordinarietà (intorno le ore 9.45).

