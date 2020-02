Messina, tenta di scassinare il portone di casa della madre e si scaglia contro i Carabinieri: arrestato [DETTAGLI]

3 Febbraio 2020 11:13

35enne arrestato per maltrattamenti in famiglia, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale a Torregrotta (Messina): l’uomo in passato era stato denunciato dalla madre per una serie di maltrattamenti finalizzati ad ottenere somme di denaro

I Carabinieri della Stazione di Monforte S.G. (ME) hanno arrestato il 35enne F.N. ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti contro familiari, lesioni personali e danneggiamento nei confronti della madre.

Nella tarda serata di venerdì 31 gennaio, a seguito di una richiesta pervenuta sul numero unico di emergenza “112 NUE”, i Carabinieri intervenivano a Torregrotta (ME), dove sorprendevano F.N. intento a scardinare il portone al fine di accedere all’interno dell’abitazione della madre che, nel recente passato lo aveva denunciato, presso i Carabinieri di Fondachello Valdina (ME), per una serie di maltrattamenti finalizzati ad ottenere somme di denaro, non riuscendo a farvi ingresso grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri.

Alla vista dei militari intervenuti F.N. si è scagliato contro gli stessi tentando di sottrarsi al controllo ma è stato arrestato in flagranza di reato in quanto ritenuto responsabile dei reati di maltrattamento in famiglia, danneggiamento e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato tradotto presso la casa Circondariale di Messina – Gazzi, in attesta di comparire davanti al Giudice per l’udienza di convalida.

Va evidenziato che tale risultato è stato reso possibile grazie alla fiducia riposta dalla vittima nei confronti dell’Autorità Giudiziaria e delle FF.PP, che ha consentito un rapido intervento a sua tutela scongiurando il rischio di conseguenze più gravi.

