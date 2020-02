Messina: al Teatro Annibale va in scena “Supermarket- a modern musical tragedy”

10 Febbraio 2020 12:42

Al Teatro Annibale di Messina quarto appuntamento della rassegna Espressione Teatro 2020

Sabato 15 febbraio alle ore 17.00, al Teatro Annibale di Messina va in scena il quarto degli otto appuntamenti della rassegna Espressione Teatro 2020.

“Supermarket- a modern musical tragedy” , la cui regia è firmata da Gipo Gurrado, è uno spettacolo fuori dal comune, pieno di canzoni originali, situazioni surreali, risate e poesia. Si tratta di un “non musical”: al centro del racconto ci sono persone, con i loro stati d’animo, i loro sentimenti e i loro pensieri. Dopo aver visto questo spettacolo, non sarà possibile andare a fare la spesa senza scoppiare a ridere, senza pensare di trovarsi protagonisti di una coreografia di massa e di uno spettacolo esilarante.

Coreografie di Maja Delak, testi di Gipo Gurrado e Livia Castiglioni. Luci: Alessandro

Bigatti.

In replica sabato 15 ore 21.00 e domenica 16 ore 17.30

Biglietteria presso il Teatro Annibale 090 640 65 47

