Messina, manto stradale sprofondato in via Garibaldi: strada chiusa per lavori, traffico in tilt [FOTO]

7 Febbraio 2020 11:29

Messina, lavori in corso in via Garibaldi: viabilità nel caos

Via Garibaldi stamattina è chiusa al transito dei veicoli per lo sprofondamento del manto stradale verificatosi nel tratto compreso tra corso Cavour e viale Boccetta sulla corsia in direzione nord-sud. Il Comune di Messina ne ha disposto la chiusura per consentire l’esecuzione dei lavori da parte dell’AMAM. Lo sprofondamento, monitorato dai tecnici comunali in sinergia con il personale dell’AMAM è stato causato da un problema fognario. L’Assessore alle Manutenuzioni Massimiliano Minutoli ha assicurato che: “nonostante la complessità dell’intervento i lavori si concluderanno nell’arco della giornata odierna. Ci scusiamo per i disagi causati alla circolazione ma era necessario ed improcrastinabile avviare i lavori per evitare ulteriori pericolo per la cittadinanza”.

