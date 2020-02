3 Febbraio 2020 11:31

La Polizia di Stato arresta un 45enne di Messina per inosservanza degli obblighi della sorveglianza speciale

I poliziotti delle Volanti hanno proceduto all’arresto di Davide Mandalà, 45 anni, messinese. L’uomo, con numerosi precedenti di polizia a suo carico e in atto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, non era all’interno della sua abitazione al momento del controllo.

Quando, rientrato in casa, ha notato i poliziotti ad attenderlo, ha tentato la fuga ma è stato raggiunto e arrestato. Sarà giudicato stamani con rito direttissimo.

