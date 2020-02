Messina, sicurezza in strada: sulla via Consolare Pompea arrivano i cordoli spartitraffico

3 Febbraio 2020 14:18

Nel tratto fra Paradiso e Grotte, entro la primavera, verranno posizionati nuovi cordoli spartitraffico in plastica, mentre nel restante tratto sarà realizzata un’adeguata segnaletica orizzontale. Lo ha confermato oggi il vicesindaco di Messina Salvatore Mondello, affrontando i I Commissione il delicatissimo tema della sicurezza in via Consolare Pompea in previsione della stagione estiva, quella purtroppo più a rischio incidenti. “La seduta è stata programmata – ha spiegato Gioveni – dopo il tavolo in Prefettura che si è svolto circa dieci giorni fa e dopo le relazioni chieste dallo stesso Prefetto alle Polizie Stradale, Municipale e Metropolitana. Il vicesindaco Mondello ha chiarito che i cordoli divisori in cemento simili a quelli posti sul viale della Libertà non potranno essere collocati, in quanto le prescrizioni dei Vigili del Fuoco li vietano per le dimensioni ridotte della carreggiata. Altre misure saranno poste in essere attraverso l’ausilio della Polizia Municipale che, grazie alle ormai prossime assunzioni dei 46 agenti, potrà garantire anche dei presenziamenti h24. Il testo dell’ordinanza sarà condiviso con la Commissione prima della sua definitiva emissione, “in modo da poter suggerire eventuali modifiche o integrazioni da parte dei commissari che potrebbero risultare utili alla causa”- precisa Gioveni.

