Messina: la Sea Watch attesa domani mattina, a bordo 194 migranti

26 Febbraio 2020 08:03

Messina: dopo l’assegnazione del porto sicuro, la nave “Sea Watch 3” dovrebbe giungere domani mattina nel porto

La “Sea Watch 3” con a bordo 194 persone salvate in tre operazioni è in navigazione verso Messina: dopo l’assegnazione del porto sicuro, la nave della ong tedesca dovrebbe giungere domani mattina nel porto della città dello Stretto.

“Siamo felici di portare le persone soccorse a terra“, afferma il team, che avverte: “Mentre Sea Watch si dirige verso nord per portare in salvo le 194 persone a bordo, altre due imbarcazioni sono in difficoltà al largo delle coste libiche. Chiediamo a tutte le autorità competenti di intervenire immediatamente. Non abbandonatele in mare“.

