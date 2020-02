Messina, sbaraccamento Camaro Sottomontagna: chiesto un tavolo tecnico urgente

13 Febbraio 2020 09:50

I consiglieri Gioveni e Cacciotto scrivono al sindaco di Messina, al vice sindaco e ad Arisme

“I recenti interventi di parziale bonifica dell’area da parte di MessinaServizi (che ringraziamo), non possono bastare ad eliminare i rischi per la salute e la sicurezza che la popolazione corre, anche per la considerevole presenza di amianto sui luoghi”. A dirlo sono i consiglieri Libero Gioveni (Consiglio Comunale) e Alessandro Cacciotto (Terza Circoscrizione) in merito alla situazione igienico-sanitaria dei residenti delle abitazioni limitrofe all’area ormai sgombera dai nuclei insediatisi da più di 1 anno nei 46 alloggi di Camaro Sottomontagna. I consiglieri chiedono “la convocazione urgente di un tavolo tecnico al quale poter partecipare con tutti i soggetti istituzionali e tecnici preposti al raggiungimento dell’auspicato e non più procrastinabile obiettivo dell’integrale sbaraccamento dell’area”.

“Ben comprendiamo le difficoltà burocratiche che hanno e stanno tuttora ritardando gli interventi richiesti, ma è proprio e solo con la convocazione del tavolo tecnico che si potranno meglio definire tempi e modalità di esecuzione degli stessi“- scrivono Cacciotto e Gioveni in una nota indirizzata all’Amministrazione comunale.

