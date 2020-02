Messina: ritorna l’appuntamento con il mercatino del vinile “Alta Fedeltà”

19 Febbraio 2020 17:04

A Messina una giornata all’insegna della musica e dell’amicizia immersi nell’affascinante suono del formato che più ama la musica: il vinile

A grande richiesta torna l’appuntamento con “Alta Fedeltà”, il primo mercatino del disco di Messina, che si svolgerà domenica 8 marzo a La Stanza dello Scirocco di Via del Vespro 108.

Una giornata all’insegna della musica e dell’amicizia immersi nell’affascinante suono del formato che più ama la musica: il vinile.

Vi saranno dischi per tutti i gusti e tutte le tasche: dalla rarità dei Beatles fino alla semplice e godibile compilation da una manciata di euro, e sarà anche un’ottima occasione per socializzare con tanti altri appassionati.

Saranno presenti diversi e nuovi espositori selezionati tra DJ, collezionisti e commercianti della città e saranno allestiti due corner di ascolto per “assaggiare i dischi”.

Francesco Bonaccorso, l’organizzatore dell’evento diventato un punto di riferimento degli appassionati, dichiara: “Sono davvero felice di realizzare questa manifestazione, perché è l’unico vero appuntamento genuino, spontaneo e senza scopo di lucro sul territorio. Ogni volta ci sentiamo premiati dall’affluenza di pubblico, dall’affetto dimostrato da tutti e dai tanti, nuovi amici, conosciuti di volta in volta, in un’ambiente come quello della Stanza dello Scirocco accogliente e raccolto, fuggendo sempre da chi sfrutta questo mondo solo perché ultimamente è diventato molto trendy!”.

Per tutti coloro che vorranno vendere o scambiare qualche disco o mettere in vendita per intero la propria collezione, sarà messo a disposizione uno spazio dedicato. (ma avvisateci della vostra presenza per tempo, grazie!) … e se tra un disco e l’altro vi dovesse venire un languorino, potrete fare un ottimo aperitivo con birre artigianali, vini locali e molto altro.

Ingresso libero

Orari: dalle 16.00 alle 21.00

Organizzazione e prenotazione spazi espositivi: Francesco Bonaccorso 393 97 94304

Valuta questo articolo