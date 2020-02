A Messina riaffiora un altro pezzo di storia: ancora un’eccezionale scoperta nella necropoli greco-romana, trovate sei tombe dell’epoca [FOTO]

14 Febbraio 2020 17:43

Ancora un’eccezionale scoperta nella necropoli di Messina, trovate sei tombe antiche nel cantiere “Torre”

Riaffiora un altro lembo della vastissima necropoli greco-romana di via degli Orti a Messina.

L’ultimo rinvenimento è avvenuto nel cantiere della Torre, dove sono state ritrovate ben sei tombe antiche.

Le tombe sono state rinvenute in una area sommitale dell’is. 96 e fanno parte solo di una minima parte della vasta area sepolcrale costituita da centinaia di sepolture anche monumentali, corredi funerari e strutture murarie, che documentano un periodo che va dalla prima età ellenistica al tardo antico (IV sec. a.C. – V sec. d.C.).

“Purtroppo le sepolture rinvenute negli anni 90′ sono state smontate e trasferite nei depositi della Soprintendenza. Il vincolo archeologico vigente nell’area impone indagini accurate del sottosuolo in tutta l’area del cantiere, che certamente restituirà importanti testimonianze della storia di Messina, per poter ottenere una variante al progetto necessaria a rendere fruibili i ritrovamenti in situ” .- commenta il consigliere di quartiere Renato Coletta, che ricorda che

“sull’area esiste un “Vincolo archeologico diretto” che impone l’esplorazione integrale dell’area in profondità prima di qualsiasi attività edificatoria, pertanto occorre procedere ad una indagine del sottosuolo particolarmente minuziosa, con la certezza che lo scavo restituirà altri preziosi reperti che si auspica questa volta vadano finalmente salvaguardati “in situ” e quindi resi fruibili, assieme alla bellissima tomba a camera poco distante”.

Il consigliere ritiene inoltre che sia indispensabile promuovere un tavolo tecnico con l’assessore alla Cultura del Comune di Messina, Prof. Caruso, la IV circoscrizione e la Sovrintendente Arch. Mirella Vinci e tutti gli enti preposti, al fine di individuare le soluzioni adeguate per salvaguardare la fruibilità di quella che è la restante parte della necropoli greco-romana.

Le immagini a corredo dell’articolo, nella gallery scorrevole, si riferiscono alla parte della necropoli adiacente lo scavo attuale, rinvenuta durante gli scavi effettuati dal 1991 al 1997 nell’area degli isolati 83 e 96.

Valuta questo articolo