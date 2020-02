Messina, tira fuori dal finestrino la pistola e semina il panico al casello: era “uno scherzo” di Carnevale, individuato e denunciato [DETTAGLI]

25 Febbraio 2020 11:19

L’uomo, alla guida della sua auto, lungo l’autostrada A 20 Messina- Palermo ha tirato fuori dal finestrino una pistola e simulato l’esplosione di due colpi, allarmando gli altri utenti della strada che immediatamente hanno segnalato l’accaduto alla sala operativa

Doveva trattarsi di uno “scherzo” di Carnevale ma la bravata compiuta non è sfuggita ai poliziotti delle Volanti e quelli del Distaccamento di Polizia Stradale che, in pochissimo tempo, lo hanno individuato e denunciato in stato di libertà per il reato di accensioni ed esplosioni pericolose in luogo pubblico.

L’uomo, alla guida della sua auto, lungo l’autostrada A 20, nei pressi dello svincolo di S. Agata Militello, ha tirato fuori dal finestrino una pistola e simulato l’esplosione di due colpi, allarmando gli altri utenti della strada che immediatamente hanno segnalato l’accaduto alla sala operativa.

Dopo averlo raggiunto e bloccato, i poliziotti hanno appurato che si trattava di un’arma giocattolo, opportunamente sequestrata.

Valuta questo articolo