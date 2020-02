Carnevale, Messina più golosa che mai: a Piazza Duomo arriva il Pignolata Day. Pasticceri a lavoro per una pignolata da record: “Sarai la più grande mai realizzata prima”

21 Febbraio 2020 14:35

A Messina una giornata dedicata alla pignolata. Lunedì l’Amministrazione comunale presenterà la domanda per il riconoscimento del Marchio DOP della pignolata messinese

Tutto pronto a Messina per il Pignolata Day, l’evento in programma a Messina e organizzato nell’ambito delle manifestazione per il Carnevale 2020 in città. L’appuntamento è lunedì 24 dalle 16:30 a Piazza Duomo.

Questo evento che non è solo gastronomico ma rivolto soprattutto alla valorizzazione e promozione dei prodotti made in Messina. L’Assessore Musolino e le Confederazioni di Categoria hanno chiesto ai maestri pasticceri della Città Metropolitana di Messina di partecipare all’evento, realizzando una pignolata che verrà esposta a Piazza Duomo lunedì 24 nell’ambito di un evento promozionale nel quale, oltre ad offrire una degustazione del prodotto realizzato dai maestri pasticceri, si presenterà altresì la domanda per il riconoscimento del Marchio DOP della pignolata messinese. Lunedì 24 l’Amministrazione De Luca ufficializzerà l’inizio del procedimento amministrativo per il riconoscimento del marchio.

“I marchi sono misure, strumenti che vengono riconosciuti a livello nazionale ed internazionale per conferire una tutela a determinati prodotti. Il Sud dell’Italia è sicuramente più indietro rispetto al resto dell’Europa dove invece l’utilizzo dei marchi viene spesso messo in campo per tutelare i prodotti locali; proprio per colmare questo divario è nostro compito iniziare a promuovere una serie di eventi per il nostro grande patrimonio eno – gastronomico e dolciario da tutelare e valorizzare anche attraverso le attività che l’Assessore Caruso sta promuovendo nell’ambito del turismo, che offriranno l’opportunità di veicolarlo all’esterno senza farlo aggredire e proprio il marchio serve alla tutela dell’originalità e del valore dei beni. Oltre al marchio DOP, il Comune di Messina ha riattivato la certificazione di DECO, cioè Denominazione Comunale, per tutelare a livello ancora più incisivo il patrimonio locale non soltanto nel prodotto finale ma anche nel processo di lavorazione. Sicuramente la pignolata sarà tra i primi prodotti da inserire nella DECO del Comune di Messina”- ha dichiarato oggi l’assessore Musolino presentando l’iniziativa. “Questo evento – hanno aggiunto gli Assessori Scattareggia, Caruso e Trimarchi – nasce dalla volontà dell’Amministrazione Comunale, d’intesa con la Camera di Commercio e le Associazioni di Categoria, di celebrare e promuovere la pignolata quale prodotto tipico dell’arte pasticcera messinese. Questo è un passo avanti nell’acquisizione della nostra identità. Quindi ogni piccolo tassello deve essere valorizzato, appartiene alla nostra tradizione e oggi abbiamo la possibilità di creare un grande Brand per la città di Messina”.

Fondamentale e preziosa la partecipazione dei maestri pasticceri che hanno aderito all’iniziativa dando la propria disponibilità, a titolo gratuito, alla preparazione della pignolata che verrà poi esposta lunedì 24 in Piazza Duomo. Si tratterà della più grande pignolata mai realizzata prima, che poi verrà offerta alla degustazione dei messinesi e di quanti vorranno partecipare all’evento. All’iniziativa hanno aderito le seguenti pasticcerie di Messina e Provincia: Freni, Bongiorno, Irrera, Bar del Sud, Del Corso, Saccà, Morabito, Trischitta, Arena, Moderna, Export, Walk, Terranova, Gugliotta, All’Angolo, Mastroieni, Re di Coppe, Rhodis, Colosi, Del Corso, La Cometa e Magia dei Sapori.

