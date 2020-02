Messina, paura in via Garibaldi: auto in fiamme [FOTO]

3 Febbraio 2020 18:48

Messina, grosso incendio in via Garibaldi: auto in fiamme

Paura questa sera in via Garibaldi a Messina. Un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, ha preso fuoco. Come si evince dall’immagine a corredo dell’articolo il veicolo, una Smart, era in sosta sulla carreggiata lato monte e una fitta nube tossica si è sprigionata nell’aria. Sul posto sono già intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Sembrerebbe che il conducente della piccola utilitaria, sentendo puzza di fumo, si fosse appena fermato da un meccanico per sottoporre a controllo la propria autovettura. Improvvisamente si sono sprigionate le fiamme, che hanno distrutto completamente la piccola vettura. Sul posto sono già intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Si registrano pesanti rallentamenti al traffico. Non si registrano feriti e danni ad altri veicoli. Seguiranno aggiornamenti.

