Messina, Papiro (M5S): “Migliorato l’accesso ai bandi europei per i piccoli comuni”

6 Febbraio 2020 16:06

Messina, la deputata pentastellata Papiro: “grazie al mio emendamento al Milleproroghe, si potrà ridurre lo squilibrio tra piccoli e grandi Comuni nell’accesso ai fondi Europei”

“Dai costanti confronti tenuti con i Sindaci della provincia di Messina, è emersa una grande sofferenza, accentuata in particolar modo nei piccoli Comuni, quella relativa alla difficoltà nell’accesso ai fondi, soprattutto europei, per mancanza di uffici dedicati alla promozione delle politiche comunitarie, o perché vi è carenza di personale tecnico o competenze nell’euro-progettazione”. A dirlo è la deputata M5S Antonella Papiro, che a seguito di una attenta svolta con alcuni colleghi Siciliani di Camera e Senato sulle criticità legate alla gestione degli enti locali, in relazione alla difficoltà di accesso ai fondi europei, ha presentato un emendamento al Milleproroghe, strutturato anche con il supporto dell’eurodeputato Ignazio Corrao e già approvato in commissione. L’emendamento prevede di ridurre lo squilibrio tra piccoli e grandi Comuni nell’accesso alle risorse prevedendo, tra le attività di Formez PA (Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A), anche il supporto operativo e l’assistenza tecnica agli enti locali nelle varie fasi dell’euro-progettazione.

“In questo modo -prosegue la deputata – potrà aumentare la partecipazione di tutti i Comuni ai bandi europei, e si potrà mettere un freno al fenomeno che vede, purtroppo, risorse importanti stanziate dall’UE ma mai effettivamente spese sui territori”. “Questo è un primo passo necessario per superare una fase di immobilità che ha inibito lo sviluppo e il potenziale di questa terra– conclude l’Eurodeputato Ignazio Corrao- Sono convinto che con una seria collaborazione da parte di tutte le realtà istituzionali si potrà nuovamente scrivere una nuova pagina per il futuro della nostra Sicilia”.

