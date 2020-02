Messina: mancato sbaraccamento di Camaro Sottomontagna, convocato il tavolo tecnico

15 Febbraio 2020 10:18

Messina: accolta subito dal sindaco De Luca la richiesta del consigliere comunale Gioveni e circoscrizionale Cacciotto di convocazione un tavolo tecnico urgente per l’annosa vicenda del mancato sbaraccamento di Camaro Sottomontagna

Accolta subito dal sindaco De Luca la richiesta del consigliere comunale Libero Gioveni e circoscrizionale Alessandro Cacciotto di convocazione un tavolo tecnico urgente per l’annosa vicenda del mancato sbaraccamento di Camaro Sottomontagna. “Il tavolo si terrà in sala Giunta venerdì 21 febbraio alle ore 14,30 – annunciano Gioveni e Cacciotto, che che sono stati formalmente invitati-. Esprimiamo il nostro compiacimento ringraziando il sindaco De Luca – dichiarano i due consiglieri – per la celerità della convocazione che riteniamo il primo importante passo per il concreto avvio degli interventi, diventati ormai improcrastinabili per la grave condizione igienico-sanitaria che insiste ormai da più di 1 anno nella zona. Auspichiamo – concludono Gioveni e Cacciotto – che una volta stabiliti tempi e modalità di esecuzione degli interventi, si proceda immediatamente alle fasi esecutive senza più alcun tentennamento”.

Valuta questo articolo