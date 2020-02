Logistica di bordo: convegno al Nautico di Messina [FOTO]

27 Febbraio 2020 11:04

Gli studenti del Nautico di Messina incontrano il commissario di bordo Piero Genovese

Sub-equipaggi sottoposti al presidio dal Commissario di Bordo, Assistente Commissario, Contabilità dei locali commerciali, gestione documentazione, gestione dei buoni lavoro, annunci di bordo e registrazione e consegna chiavi ai passeggeri.

Sono questi alcune delle tematiche che l’Assistente Commissario di Bordo, Pietro Genovese De Francesco ha trattato insieme agli alunni delle classi 3ª I e 3ª L logistica del nautico “Caio Duilio” di Messina. Si è trattato del secondo e ultimo seminario per i giovani allievi che, nel precedente incontro, hanno avuto modo di conoscere una parte del Codice della Navigazione e la gestione delle emergenze a bordo.

Ai ragazzi è stato sottolineato che nonostante rappresenti un’esperienza unica per gli operatori del settore, il lavoro svolto a bordo delle navi non è semplice, specie se si è membri di un equipaggio.

L’iniziativa, tenutasi sotto la supervisione del professore Giovanni Bottari e il consenso della dottoressa Maria Schirò, dirigente scolastico“, ha focalizzato l’attenzione sulla figura dell’Allievo Commissario chiamato oggi Assistente Commissario.

E’ colui che presidia la Reception. La sua funzione primaria è l’accoglienza del cliente e la sua completa assistenza e assegnazione, nonché pianificazione, della sistemazione prenotata o la sua eventuale vendita a bordo. Si occupa, inoltre, della tenuta della contabilità dei locali commerciali, della gestione delle documentazioni equipaggio per ogni imbarco e sbarco, di competenza della sezione di camera e cucina, gestione buoni di lavoro, registrazione carichi e scarichi lavanderia cabine ed equipaggio, annunci di bordo.

Difficile la gestione dei passeggeri, che appartengono a numerosissime categorie differenti di clientela: la difficoltà più grande è naturalmente quella di soddisfarli tutti, nonostante ognuno di loro abbia necessità completamente diverse.

La filiera della logistica, tra l’altro, offre un ampio numero di professioni dove ragazzi possono spendere i loro titoli. Anche nel panorama Nazionale, l’esigenza di reperire ed avere periti per la logistica, è notevole.

Si è trattato dunque di due incontri propedeutici per i ragazzi che il prossimo anno saliranno a bordo delle navi per avviare i percorsi di alternanza scuola-lavoro, così come anche previsto dal Ministero dell’Istruzione.

