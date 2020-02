Messina, la parrocchia di San Domenico organizza una raccolta alimentare per aiutare i più bisognosi [INFO]

20 Febbraio 2020 15:10

Sabato a Messina l’iniziativa promosso dalla parrocchia di San Domenico: raccolta alimentare presso il supermercato Eurospar in Via Palermo

Giorno 22 Febbraio 2020 la parrocchia di San Domenico –Dazio (Messina) promuove l’iniziativa della raccolta alimentare parrocchiale presso il supermercato “Eurospar” di Via Palermo.

I ragazzi della parrocchia, unitamente al parroco Padre Giuseppe Sabato, vi aspettano numerosi al fine di poter raccogliere più articoli possibili e donarli successivamente.

All’ingresso verranno distribuite apposite buste per la raccolta dei prodotti, possibilmente a lunga conservazione, quali: zucchero, pasta, riso, passate di pomodoro, pelati, sughi, legumi, alimenti in scatola come tonno o carne, olio, biscotti, latte ed articoli per i più piccoli (omogeneizzati, pannolini) ecc.

