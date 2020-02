Messina: si insedia il commissario straordinario del Consiglio Metropolitano [FOTO]

20 Febbraio 2020 13:44

Santi Travato è il nuovo Commissario straordinario del Consiglio della Città Metropolitana di Messina, l’incarico è stato conferito dal Presidente della Regione Siciliana

Si è insediato questa mattina, nel ruolo di Commissario straordinario del Consiglio Metropolitano di Messina, l’ing. Santi Trovato, dirigente tecnico della Regione Siciliana.

L’incarico è stato conferito dal Presidente della Regione Siciliana con decreto n. 511/GAB del 17 febbraio 2020, nelle more dell’insediamento degli organi e degli enti di area vasta che dovrebbero essere eletti con elezioni di secondo livello tra il 15 settembre ed il 15 ottobre 2020.

L’ing. Santi Trovato, è Dirigente della Regione Siciliana presso il Centro per l’Impiego di Palermo, ed ha ricoperto numerosi incarichi prestigiosi tra i quali quelli di Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Messina, Direttore Generale reggente del Parco Etna, Coordinatore della Segreteria Tecnica dell’Assessorato alle Infrastrutture, Dirigente della sede di Messina dell’Ufficio Speciale Difesa del Suolo e Protezione dell’Ambiente, Dirigente Responsabile STO e Dirigente Servizio Pianificazione e Controllo della Segreteria Tecnica Operativa dell’ATO Idrico di Messina.

L’ing. Trovato ha dichiarato che intende svolgere il suo ruolo oltre che assolvendo ai compiti istituzionali con azioni di proposta e con uno stretto collegamento con il territorio ed i sui Enti, primi fra tutti i Comuni, ma anche con l’Università, le strutture sanitarie, le parti sociali e più in generale con il tessuto produttivo del territorio.

