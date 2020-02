4 Febbraio 2020 22:16

Messina: incendio nella sala scommesse Punto Snai in via Bisazza. L’origine delle fiamme sembrerebbe sia da ricercarsi in un corto circuito

Paura a Messina a causa di un incendio divampato in serata nella sala scommesse Punto Snai in via Bisazza. L’origine delle fiamme sembrerebbe sia da ricercarsi in un corto circuito avvenuto all’interno del locale poco dopo la chiusura. Sul posto le forze dell’ordine ed i vigili del fuoco che hanno rapidamente spento l’incendio.

