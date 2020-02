Messina: inaugurazione dell’anno giudiziario. La rabbia del presidente Galluccio: “siamo il distretto più penalizzato d’Italia”

1 Febbraio 2020 11:22

Il presidente Galluccio: gli organici dei tribunali di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto e Patti a seguito di due recenti interventi negli anni 2016 e 2017 sono stati complessivamente ridotti di 5 unità”

“Il distretto di Messina è stato quello più penalizzato tra tutti i distretti d’Italia”. Si percepisce enorme delusione nelle parole del presidente della corte d’appello Michele Galluccio in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario nel distretto della città dello Stretto. “Gli organici dei tribunali di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto e Patti -prosegue Galluccio- a seguito di due recenti interventi negli anni 2016 e 2017 – a saldo invariato della pianta, su base nazionale – sono stati complessivamente ridotti di 5 unità”. “Si auspicava– afferma Galluccio – che, finalmente, il distretto di Messina, che negli ultimi anni aveva ottenuto notevoli risultati nella direzione del recupero di efficienza, dell’abbattimento delle pendenze e della durata media dei processi, potesse avere un riconoscimento degli sforzi compiuti”. Un’attesa delusa: “il saldo- conclude– tra le unità in diminuzione (5) dei precedenti interventi a pianta organica nazionale invariata e quelle in aumento, riconosciute con l’ultimo intervento in ampliamento (6) e di appena una sola unità”.

Messina: inaugurazione dell’anno giudiziario. Galluccio: “in aumento i procedimenti per reati contro la pubblica amministrazione”

“Riguardo alla giurisdizione nel distretto di Messina- ha detto il presidente della Corte d’Appello Michele Galluccio in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario nel distretto di Messina– sono in aumento i procedimenti per reati contro la pubblica amministrazione quali peculato, malversazione, corruzione e concussione. In diminuzione – prosegue la relazione – di quasi il 50% i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso (anche finalizzata alle estorsioni, allo spaccio di sostanze stupefacenti, all’usura) e in aumento, invece, quelli di associazione a delinquere. Rimangono numerosi, in termini assoluti, i reati inerenti la sfera sessuale e la pedofilia, anche se in diminuzione, ma non in percentuali di rilievo; in aumento del 44% i reati di stalking (ben 485). Aumentano gli omicidi dolosi consumati (+35%) e tentati; senza variazioni di rilievo gli omicidi colposi; in forte aumento quelli per infortunio sul lavoro (800%) e in aumento quelli da circolazione stradale”. Nel settore civile “A livello distrettuale (comprensivo della Corte e dei tre tribunali) in diminuzione (-4%) sono le iscrizioni degli affari civili ( da 47.779 a 46.926), nell’ambito dei quali, mentre sono in lieve aumento gli affari civili contenziosi ( +2%) e del 19% quelli di volontaria giurisdizione, diminuiscono del 10% quelle di competenza del giudice tutelare. In lieve diminuzione le sopravvenienze di lavoro e previdenza”. “Consistenti pure le emergenze relative ai rapporti con alcuni dirigenti della burocrazia regionale, coinvolta in vicende corruttive di notevole rilievo”. “Eseguiti diversi provvedimenti di cattura e misure ablative patrimoniali – si legge nella relazione – nei confronti di imprenditori e imprese legati indissolubilmente a Cosa nostra, a dimostrazione dell’ancora penetrante controllo, da parte dell’associazione mafiosa, del territorio e delle più importanti attività economiche, tra cui spicca per attualità e per imponenza dei flussi di denaro quella delle scommesse on line e, soprattutto, quello delle energie alternative”, conclude.

Messina: inaugurazione dell’anno giudiziario. Galluccio: “rimangono consistenti i reati inerenti la sfera sessuale e la pedofilia”

“Rimangono numerosi- ha detto il presidente della Corte d’Appello Michele Galluccio in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario nel distretto di Messina – , in termini assoluti, i reati inerenti la sfera sessuale e la pedofilia, anche se in diminuzione, ma non in percentuali di rilievo; in aumento del 44% i reati di stalking (ben 485). Aumentano gli omicidi dolosi consumati ( +35%) e tentati; senza variazioni di rilievo gli omicidi colposi; in forte aumento quelli per infortunio sul lavoro ( 800%) e in aumento quelli da circolazione stradale; mentre stazionario e’ il numero dei procedimenti per lesioni colpose da infortunio sul lavoro e in aumento le lesioni colpose da incidente stradale; senza variazioni di rilievo i procedimenti per responsabilità colposa per morte o lesioni in ambito sanitario”. “Costante e alto e’ il numero dei reati in tema di stupefacenti. In aumento i furti in abitazione, le rapine, l’usura; costante il numero di quelli di riciclaggio. In lieve diminuzione le bancarotte; in forte aumento i reati in materia informatica. Si registrano variazioni in diminuzione (- 17%) per i reati in materia di inquinamento, mentre costante e’ in dato per le lottizzazioni abusive”, ha concluso.

Messina, inaugurazione dell’anno giudiziario. Il Procuratore Generale: “le mani della mafia sull’economia legale”

Il Procuratore Generale Barbaro, durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario a Messina, ha ricordato che sono “divenute irrevocabili le condanne emesse con rito abbreviato nel processo Gotha 6, mentre recentemente si e’ conclusa la requisitoria dei pubblici ministeri innanzi della Corte di Assise di Messina, con la richiesta in totale di n. 30 ergastoli per 8 dei 10 imputati. Per Gotha 7, con la sentenza resa in sede di giudizio abbreviato dal Gup di Messina in data 3 aprile 2019 si sono registrate condanne per 29 imputati ed una assoluzione, ed e’ stata appieno confermata l’impostazione accusatoria”. “Per quanto riguarda le indagini di mafia della città di Messina: le più recenti attività investigative, grazie anche al contributo di alcuni nuovi collaboratori di giustizia, hanno confermato la suddivisione del territorio tra diversi gruppi, operanti in diversi quartieri della città, ma hanno rivelato che le nuove modalità dell’azione criminale non corrispondono più, come in passato, a logiche di rigida spartizione, ma a principi di pacifica convivenza”, conclude.

