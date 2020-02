Messina, guerra agli “speculatori del coronavirus”: controlli in farmacie e supermercati

26 Febbraio 2020 15:45

A Messina scattano i controlli sui prezzi dei prodotti igienizzanti, il sindaco invita la cittadinanza a segnalare “casi di sciallaggio”

Come già annunciato nel corso della diretta fb del sindaco di Messina sul Coronavirus, nella mattina di ieri la Polizia Municipale Sezione specialistica-polizia commerciale ha sottoposto a controllo 3 supermercati, 1 attività commerciale di prodotti per l’igiene e 6 farmacie. Nell’ambito dei controlli l’attenzione è stata principalmente posta per prodotti igienizzanti, accertando che quelli da banco erano posti negli espositori omettendo di indicare al consumatore finale il reale prezzo di vendita. Atteso che anche per le farmacie e parafarmacie esiste l’obbligo di esposizione al pubblico del cartellino sui prezzi è scattata la contravvenzione per la violazione prevista dagli artt. 15 e 22 della L,R. 28/98 con sanzione di 860 Euro. Con avvertimento che in caso di riscontrata recidività si disporrà la chiusura dell’esercizio per 20 giorni. Gli accertamenti coordinati dal Comandante Vicario della Polizia Municipale Commissario Giovanni Giardina, sotto espressa indicazione dell’assessore Musolino e con la costante supervisione del Sindaco, proseguirà nei prossimi giorni in modo capillare. Sindaco e assessore invitano i cittadini a segnalare eventuali violazioni delle disposizioni di Legge o abusi sull’applicazione dei prezzi al pubblico.

