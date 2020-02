27 Febbraio 2020 08:46

Nel porto di Messina la nave Sea Watch 3: sul molo Norimberga è presente personale delle forze dell’ordine, dell’Asp e del Comune

E’ arrivata nel porto di Messina la nave Sea Watch 3 con a bordo 194 migranti: sul molo Norimberga è presente personale delle forze dell’ordine, dell’Asp e del Comune.

Attuate le procedure di contenimento relative al coronavirus: accertamenti saranno effettuati sull’imbarcazione per verificare l’eventuale presenza di persone con la febbre che saranno isolate e messe in quarantena nella caserma Gasparro di Biscontea per 14 giorni.

