Messina, torna la Giornata della Raccolta del Farmaco: ecco le farmacie aderenti

4 Febbraio 2020 10:16

Dal 4 al 10 febbraio a Messina sarà possibile acquistare farmaci da donare a chi vive la povertà sanitaria

A Messina torna la Giornata di raccolta del farmaco. Dal 4 al 10 febbraio sarà possibile acquistare e donare farmaci per chi vive la povertà sanitaria: un’iniziativa che vede in prima linea il Banco Farmaceutico e Terra di Gesù Onlus, che ha dispensato gratuitamente oltre ventimila confezioni di farmaci in poco più di sei anni. Centinaia di volontari sabato 8 febbraio supporteranno i farmacisti impegnati nella raccolta.

Ecco l’elenco delle farmacie aderenti a Messina

Pirrone-Briga Marina, Ingo Boccetta, Brancato-Romanini, Bruni, Caminiti-Mili Marina, Centrale, Crimi, De Leo, Di Mario Facciola, Grasso, Jsaya, La Rosa, Mercurio, Muricello, Pandolfi, Pirri, Ristagno, S. Margherita, Sgroi, Sprito Santo, Nuova Farmacia di Galati, Alioto, Manicastri, Vece, Cavallari, De Lorenzo, Del Petraro, Maiorana, Narcel, Sciacca -Rizzo, Latteri, Marianna, Picciolo, Scarfone, Delle Terme Pizzino, Del Tirreno.

