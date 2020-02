Messina, furto in pizzeria: ruba il portafogli di un dipendente e finisce a botte, arrestato 18enne [NOME e DETTAGLI]

8 Febbraio 2020 12:17

18enne di Messina arrestato per rapina impropria ai danni di un 32enne

I poliziotti delle Volanti hanno arrestato, in flagranza di reato, Adem Hajrusi, messinese di 18 anni, ritenuto responsabile di rapina impropria ai danni di un 32enne.

Nella serata di ieri, a seguito di una segnalazione di rissa, gli agenti sono intervenuti presso una pizzeria della zona sud.

Sul posto, dalla ricostruzione dei fatti è emerso che un operaio di una ditta di gas, recatosi al locale per la sostituzione di alcune bombole, si era impossessato del portafogli di un dipendente della pizzeria. Successivamente, lo stesso, dopo essere stato scoperto veniva bloccato, e nel tentativo di fuggire colpiva con una gomitata al volto il proprietario del borsello, procurandogli ferite giudicate guaribili in giorni 6.

La successiva perquisizione effettuata al mezzo utilizzato dall’operaio ha permesso di rinvenire il maltolto nascosto sotto il sedile lato passeggero.

Pertanto Adem Hajrusi, con pregiudizi di Polizia a suo carico, è stato arrestato e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo.

