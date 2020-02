Messina, gli assessori Calafiore e Minutoli sui funerali del clochard Thomas: “Stop a speculazioni”

1 Febbraio 2020 15:37

Le precisazioni degli assessori Calafiore e Minutoli in merito ai funerali del clochard di Messina morto lo scorso 28 novembre

In merito ai funerali di Thomas, il clochard di Messina i cui funerali si sono svolti ieri pomeriggio, gli assessori Calafiore e Minutoli intervengono rispondendo alle polemiche sui ritardi nell’organizzazione delle esequie.

“L’Amministrazione, ed in particolare gli Assessorati alle Politiche Sociali e ai Cimiteri, si sono occupati immediatamente di predisporre gli atti necessari per provvedere ai funerali e all’inumazione di Thomas“- si legge in una nota. “Peraltro, l’Amministrazione non ha ritenuto di dare risalto, ad un compito che appariva normale e scontato, come appunto, provvedere a tutte le spese necessarie al fine di dare degna sepoltura ad un cittadino messinese in stato di indigenza. E’ opportuno evidenziare che le numerose associazioni di volontariato che seguivano Thomas erano informate della volontà dell’Amministrazione di provvedere ai funerali e alla sepoltura e sono state aggiornate in merito alla tempistica ed ai ritardi, certo non imputabili all’Amministrazione, ma dovuti alla necessaria autorizzazione da parte del magistrato ed all’assenso del figlio che con tanta difficoltà è stato rintracciato. Pertanto questa precisazione – proseguono gli Assessori – è volta a chiarire in maniera definitiva i reali accadimenti dei fatti, al fine di evitare che anche su questa triste morte continuano speculazioni che nulla hanno a che vedere con ciò che realmente è stato posto in essere. L’invito invece, che si intende manifestare è quello di trovare una famiglia per i due cagnolini di Thomas che ancora non sono stati adottati e le polemiche piuttosto, soprattutto se totalmente infondate, non servono a nessuno. Thomas, ha ricevuto l’abbraccio di tutti coloro che gli volevano bene circondato da una numerosissima famiglia di volontari, che silenziosamente e con grande commozione gli sono stati vicini fino all’ultimo momento, proprio come lui avrebbe voluto”.

Valuta questo articolo