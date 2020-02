Messina, esercitazione di protezione civile in autostrada: chiude un tratto dell’A18

5 Febbraio 2020 11:36

Autostrada A18 Messina-Catania: esercitazione di protezione civile all’interno della Galleria “Giardini”

Nell’ambito delle iniziative già da tempo avviate per la gestione di eventuali situazioni emergenziali, la Prefettura di Messina ha organizzato lo svolgimento di una apposita esercitazione congiunta di protezione civile all’interno della galleria “Giardini” sita sull’autostrada A/18.

L’evento si svolgerà nella mattinata di venerdì 7 febbraio e sarà finalizzato a testare il livello di risposta delle strutture operative tecniche e sanitarie chiamate a intervenire al verificarsi di un eventuale sinistro autostradale (Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, Azienda Sanitaria Provinciale, SUES 118, Polizie Municipali di Taormina, Giardini Naxos € Letojanni, Protezione Civile Regionale, NUE 112, Consorzio Autostrade Siciliane).

In tale occasione sarà simulato un incidente in galleria con il coinvolgimento di cinque autovetture, con feriti incastrati all’interno. L’esercitazione avrà inizio con la comunicazione dell’evento incidentale al Numero Unico di

Emergenza 112, che attiverà immediatamente gli Enti competenti seguendo le consuete modalità

operative.

A conclusione dell’evento sarà anche verificata la tempestività ed efficacia del flusso delle comunicazioni interistituzionali in emergenza.

Al fine di garantire l’ottimale svolgimento della simulazione sarà necessario disporre la chiusura dello svincolo autostradale di Giardini Naxos in entrata in direzione Messina per tre ore, e precisamente dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Conseguentemente gli utenti autostradali diretti verso Messina durante il predetto arco temporale dovranno utilizzare, secondo la propria convenienza, gli svincoli di Fiumefreddo o Taormina.

