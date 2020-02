Messina, dopo una settimana di silenzio De Luca riappare sui social: “Sono tornato”

9 Febbraio 2020 17:38

Il sindaco di Messina torna sui social e annuncia un “cambio di passo” anche nella sua giunta

Dopo più di una settimana di silenzio, il sindaco di Messina torna sui social con una lunga diretta sulla sua pagina fb. “Sentivo l’esigenza di staccare e dare seguito ad alcune sensazioni che da tempo andavo cogliendo. Sono sparito, ho messo da parte cellulare e social. Decisione che nasce dalla consapevolezza che bisognava fermarsi e fare una sana riflessione“- ha detto De Luca passeggiando tra le viuzze di Fiumedinisi e spiegando il motivo della settimana di assenza. Il sindaco di Messina ha deciso di staccare la spina dopo l’approvazione del Cambio di Passo in consiglio comunale e durante questa settimana di silenzio sui social, ha trascorso il suo tempo vicino ai suoi familiari e dedicandosi all’antica passione per il clarinetto. De Luca, rigenerato da questo periodo di pausa, adesso è pronto a ripartire e annuncia imminenti novità anche nella sua giunta, dove occorre “un cambio di passo”. Proprio sabato mattina si è tenuta una riunione segreta con i rappresentanti delle partecipate e la giunta: “Ho dato la possibilità in 18 mesi di fare rodaggio, adesso devono comprendere che il cambio di passo vale anche per loro. Chi non è all’altezza non farà più l’assessore o il presidente di partecipate”- ha detto De Luca. Tra le novità annunciate dal sindaco anche quella degli appuntamenti settimanali a Palazzo Zanca: “Ogni venerdì dalle 17.30 in poi riceverò tutti, non c’è bisogno di appuntamento”– ha detto il sindaco.

