Messina, dall’autolettura al ticket online: ecco tutti i nuovi servizi Amam

Il sindaco di Messina e il presidente Puccio presentano i nuovi servizi contrattuali Amam

Il Sindaco Cateno De Luca e il Presidente del CdA di AMAM spa Salvo Puccio, insieme ai componenti Roberto Cicala e Loredana Bonasera, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Zanca, hanno illustrato in dettaglio i nuovi servizi all’utenza e le procedure di fatturazione, la stipula dei contratti, l’esecuzione dei pagamenti.

“L’azione che stiamo seguendo in modo sinergico – hanno dichiarato il Sindaco De Luca e il Presidente Puccio – é la bonifica amministrativa efficace delle situazioni controverse. L’abbattimento di 25 milioni di euro dei crediti non esigibili e prescrivibili ci motiva ancora di più a segnare il passo del cambiamento verso l’efficienza e la lotta ai morosi cronici”. I servizi, oltre che favorire la gestione dei rapporti contrattuali con l’utenza, consentiranno costantemente la reale cognizione amministrativa ed economico finanziaria dei crediti da fatturazione. AMAM ha previsto nei prossimi invii massivi delle bollette una scheda dettagliata sui nuovi servizi, sulle differenze rispetto alle vecchie fatturazioni e i vantaggi che ne riceverà l’utenza cittadina: dall’autolettura (che consente all’utente di ricevere la bolletta sempre in linea con i consumi effettivi), ai pagamenti attraverso il sito (con possibilità di visualizzare in tempo reale il proprio estratto conto sempre aggiornato), dai ticket online (per ricevere assistenza h24 sul contratto), alla tradizionale possibilità di ristampe dei bollettini in duplicato, oggi possibile anche dal sito (con accesso all’estratto conto della propria utenza, scaricando fatture smarrite o bollettini non ancora pagati), infine un approfondimento sulle volture dei contratti.

I nuovi servizi disponibili

1) Autolettura contatori. L’autolettura consente all’utente di ricevere la bolletta sempre in linea con i consumi effettivi. Scarica l’App K-READER per Ios o Android e appena installata, scansiona il codice QR-Code che trovi in alto a destra nella nuova fattura, dopo inserisci il valore del consumo ed effettua una foto del contatore. Riceverai una notifica dell’avvenuto invio e un’altra successiva non appena avremo certificato il tuo consumo. Inviare periodicamente i dati del consumo del proprio contatore idrico permette di ricevere fatture sempre in linea con i consumi effettivi. Il servizio è funzionante 24 ore al giorno per tutti i giorni della settimana, festivi inclusi.

2) Pagamenti online. Paga le fatture direttamente dal sito di AMAM e visualizzi in tempo reale il tuo estratto conto sempre aggiornato. Accedi alla sezione del sito web di AMAM http://portale.amam.it e registrati per accedere ai servizi e per effettuare i pagamenti delle tue fatture di consumo idrico. Riceverai in tempo reale i dati aggiornati del tuo estratto conto. Il servizio è funzionante 24 ore al giorno per tutti i giorni della settimana, festivi inclusi.

3) Fatture bollettini sempre disponibili. Accedi all’estratto conto della tua utenza, scarica una fattura smarrita o un bollettino che non hai ancora pagato. Accedi alla sezione del sito web di AMAM http://portale.amam.it e registrati per accedere ai servizi. Avrai così accesso a tutte le tue fatture e potrai scaricare anche i bollettini che non hai ancora pagato. Il servizio è funzionante 24 ore al giorno per tutti i giorni della settimana, festivi inclusi.

4) Ticket segnalazioni online. Se hai bisogno di assistenza commerciale, richiedere servizi aggiuntivi, puoi farlo direttamente online. Accedi alla sezione del sito web di AMAM http://portale.amam.it e registrati per accedere ai servizi. Avrai così accesso alla sezione dei TICKET per ricevere assistenza commerciale sul tuo contratto idrico. Il servizio è funzionante 24 ore al giorno per tutti i giorni della settimana, festivi inclusi.

Comunicazioni agli utenti

Volture. Il detentore dell’immobile in cui vi è un allaccio di fornitura idrica é tenuto a volturare il contratto se non intestato a nome suo. Non può in nessun modo utilizzare il servizio idrico a nome e per conto di un altro soggetto, come ad esempio il proprietario dell’immobile se in affitto o precedenti intestatari anche se parenti. La voltura delle utenze è un procedimento che prevede il passaggio contemporaneo del contratto di una fornitura idrica da un utente ad un altro. Richiedendo la voltura di un’utenza, quindi non si avrà alcuna interruzione della fornitura di acqua. Di fatto, quindi, la voltura può essere considerata a tutti gli effetti come un cambio di intestatario del contratto di una fornitura idrica. Un nuovo inquilino oppure il proprietario di un nuovo immobile che si trasferisce in una casa con le forniture idriche già attive, ma intestate ad un altro soggetto, dovrà effettuare la voltura per completare, il cambio di intestatario «senza dover interrompere» il servizio di fornitura idrica e senza riattivare una nuovo contratto.

Chi deve quindi effettuare la voltura?

1) I nuovi proprietari di immobili;

2) Gli inquilini in locazione o in comodato;

3) Gli eredi di defunti intestatari di contratto;

4) Le attività commerciali in affitto o di nuova costituzione;

5) I professionisti in locazione o anche proprietari di immobili con contratti di fornitura idrica ad uso domestico.

In particolare AMAM sta effettuando un controllo su tutte le utenze intestate a persone defunte e/o a società cessate o fallite. Queste utenze vanno subito volturate da parte dei nuovi detentori del servizio entro 120 giorni da questa comunicazione e comunque non oltre il 30/06/2020. In caso contrario, così come previsto dal contratto e dal regolamento, queste forniture a tale data verranno cessate e i contratti risolti. Vi ricordiamo che in caso di decesso dell’intestatario del contratto, l’erede o il soggetto residente nell’unità immobiliare in cui è sita l’utenza può richiedere la voltura del contratto d’utenza a proprio favore. In tal caso la richiesta di voltura è gratuita. Il gestore attribuisce il deposito cauzionale versato dal precedente intestatario al nuovo contratto d’utenza.

Documentazione necessaria per effettuare voltura

1) Dati anagrafici dell’attuale intestatario;

2) Dati anagrafici dela persona che si vuole intestare il contratto;

3) Documento d’identità valido del nuovo intestatario e codice fiscale;

4) Dati relativi all’utenza idrica;

5) Titolo che attesti la detenzione dell’immobile (proprietà, locazione, usufrutto, comodato, ecc…);

6) Lettura del contatore (anche tramite APP K-Reader);

7) Destinazione d’uso: se si tratta di un’azienda, infatti, si dovrà comunicare anche la Partita Iva e la visura camerale;

8) Modulo per la richiesta di voltura (scaricabile dal sito AMAM o prelevabile allo sportello);

9) Dichiarazione di estraneità al vecchio intestatario qualora l’utenza presenti dei debiti con AMAM.

All’incontro con i giornalisti hanno partecipato le associazioni dei consumatori e gli amministratori di condominio.

