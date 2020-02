Emergenza coronavirus, il sindaco di Messina convoca un tavolo a Palazzo Zanca. Messinesi preoccupati: “Siciliani in fuga dal nord”

24 Febbraio 2020 12:50

Tavolo tecnico per fronteggiare l’emergenza coronavirus, il sindaco De Luca tempestato di migliaia di messaggi da parte dei cittadini allarmati: “Caro Sindaco stanno rientrando in Sicilia e anche a Messina un sacco di studenti di Milano e del nord senza nessun controllo”

Tavolo a Palazzo Zanca per fronteggiare l’emergenza coronovirus. Il sindaco di Messina stamattina ha convocato un tavolo politico amministrativo a cui hanno preso parte la Giunta, i consiglieri comunali e i presidenti delle circoscrizioni. L’obiettivo è quello di mettere in atto tutte le misure preventive in concerto con la Prefettura. Particolare attenzione è stata riposta alle scuole e alla strategie da adottare per gite, eventi pubblici e la gestione dei porti. In mattinata ci saranno altri incontri con le autorità sanitarie locali ed alle ore 15:00 il tavolo si riunirà per stabilire il da farsi. Il tavolo di oggi è stato annunciato ieri dal sindaco su fb, che in un post ha riportato alcuni dei tanti messaggi ricevuti nelle ultime ore dai cittadini allarmati: “Oggi- scrive il sindaco– ho ricevuto oltre mille messaggi! Tutti di questo tenore:“Caro Sindaco stanno rientrando in Sicilia e anche a Messina un sacco di studenti di Milano e del nord senza nessun controllo… Cosa intende fare per tutelare i cittadini?? Grazie”– e ancora- “Sindaco buonasera non solo stanno rientrando studenti ma tante famiglie che sono in vacanza sia a Milano che Venezia tutt’oggi”.

